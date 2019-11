Besuch bei den Schwiegereltern macht uns krank

Aber: „Erst wenn eine größere Studie unsere Ergebnisse bestätigt hat, können wir Schwiegereltern und deren Verwandtschaft als einen möglichen Risikofaktor für das Mikrobiom des Darms und daher auch für unsere Gesundheit betrachten“, so das Forscherteam des Medizinischen Zentrums der Universität Amsterdam. Ob man nun der Gesundheit zuliebe tatsächlich auf den Besuch der Familie des Partners verzichten und sich damit den Unmut der Schwiegereltern zuziehen will, was wohl wiederum den Stresslevel ansteigen lassen könnte, ist wohl jedem selbst überlassen.