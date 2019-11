LASK-Trainer Valérien Ismaël nach Rot ganz zahm

„Offene Rechnung“

Der LASK gibt sich also ganz zahm. Obwohl ihn Tirol-Trainer Silberberger vor dem Spiel sogar als „brutal“ bezeichnet hat. Damit aber die „brutale Intensität“ gemeint hat. Trotzdem holten die Tiroler im ersten Saisonduell am 17. August in Pasching ein 1:1. „Wir haben daher noch eine Rechnung offen“, sagt LASK-Kapitän Gernot Trauner. Damals hatte Ismaël aber mit gleich acht Neuen in der Startelf heftig rotieren lassen. Heute spielt bis auf den verletzten Filipovic (Wade) der erste Anzug.