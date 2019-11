Gabalier fühlt sich mit 35 Jahren „fitter denn je“

Gefühlen Luft gemacht

Dabei sei es eigentlich niemals sein Plan gewesen, irgendwann mal berühmt zu werden, sagt Gabalier weiter in dem Interview und erinnert sich an den Start seiner Karriere: "Vor zehn Jahren bin ich mit meinem Lied ,So liab hob i di‘ zum Radio gegangen. Das Lied war für meine damalige Ex-Freundin. Ich wollte damit nicht Superstar werden, sondern hegte die verzweifelte Hoffnung, dass sie zu mir zurückkehren wird.“