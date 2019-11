Gewaltschutz: SPÖ will ÖVP/FPÖ-Paket aufschnüren

Kritik an Kürzungen für Frauenberatungsstellen

Auch die Kürzungen für Frauenberatungsstellen durch die ehemalige türkis-blaue Regierung kritisierte Heinisch-Hosek scharf: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Es müssen sich alle Entscheidungsträger verantwortlich fühlen, Gewalttaten zu verhindern und den Schutz für Frauen und Kinder auszubauen.“ Sie appellierte auch an die Frauensprecher der anderen Fraktionen, bei diesen Themen „mehr Solidarität“ aufzubringen.