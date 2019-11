Foda: „Es fehlte in allen Bereichen sehr viel“

Die ersten 80 Minuten seien „sehr enttäuschend“ gewesen, stellte der Deutsche fest. „Es hat in allen Bereichen sehr viel gefehlt, bei Intensität, Zweikämpfen, Passspiel, Tempo. Wir hatten auch nicht so viele große Chancen wie in den Spielen zuvor.“ Zwar habe man im Finish den Druck erhöht, „aber wir hätten es nicht verdient gehabt, die Partie zu drehen, weil wir von Beginn an zu nachlässig waren. Es hat auch die Laufbereitschaft gefehlt“, gab Foda zu.