Microsoft gibt Einblick in Spiele-Streamingservice

Microsoft hat in einem Video erste Einblicke in seinen auf der E3 angekündigten Spiele-Streamingservice „xCloud“ gewährt. Dieser soll es auch Nicht-Xbox-Besitzern ermöglichen, anspruchsvolle Games zu jeder Zeit auf jedem Gerät genießen zu können. So ist im Video etwa zu sehen, wie das neue „Forza Horizon 4“ auf ein Android-Smartphone und „Halo“ auf ein Tablet gestreamt werden. Erste öffentliche Tests sollen US-Medien zufolge 2019 starten.