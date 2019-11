Lenzing-Technologie: Von Windeln bis Wischtücher

„Vielzahl an Anwendungsbereichen“

Ein Meter breite Rollware läuft an der Testanlage schon vom Band, im Jahr 2024 sollen dann die Maschinen stehen, um Vliesstoffe im großen Stil herstellen zu können. Gerade für Wischtücher, Gesichtsmasken, bei Babywindeln oder auch im Umweltbereich sind Vliesstoffe gefragt. Wischtücher mit Lenzing-Vlies haben etwa eine bessere Reinigungswirkung und sind biologisch abbaubar. „Es gibt eine Vielzahl an Anwendungsbereichen“, sagt Mayer, die für die Produktentwicklung zuständig ist. Das Wort Web-Technology hat übrigens nichts mit der digitalen Welt zu tun, sondern mit dem englischen Wort für Netz, weil sich die Fasern netzartig verbinden.