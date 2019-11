Kärnten und Osttirol: Diese Straßen sind gesperrt

Es bestehen keine Umleitungen, da auf vorhandenen Nebenstraßen ebenfalls akute Gefahren bestehen. Die Polizei fordert die Autofahrer auf, errichtete Straßensperren auf keinen Fall zu entfernen und weiterzufahren.

PKW blieb in Mure hängen:

Ein PKW-Lenker hat die Straßensperre auf der B-106 ignoriert und ist in Stallhofen in einer Mure hängengeblieben. Er konnte mit Abschleppseil aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.