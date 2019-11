Johnson in Bredouille: Wahlbetrug und ein Ex-Model

Als Londons Bürgermeister US-Unternehmerin begünstigt?

Neu aufgeflammt sind jene Vorwürfe gegen Johnson, denen zufolge Johnson eine US-Bürgerin und Unternehmerin begünstigt haben soll. Jennifer Arcuri, die sich nun, wenige Wochen vor der Wahl, in einem emotionalen Interview äußerte, steht im Zentrum eines mutmaßlichen Interessenkonflikts, der in die Zeit von Johnson als Bürgermeister von London zurückgeht. Laut „Sunday Times“ soll Johnson eine Affäre mit Arcuri gehabt haben. Bisher weigerte sie sich, darüber zu sprechen, nun sagte in dem ITV-Interview, das in Auszügen im Voraus veröffentlicht wurde, sie fühle sich von Johnson wie „einen flüchtigen One-Night-Stand“ behandelt.