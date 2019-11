Das alles gibt‘s auf der Brauchtumsmesse 2019!

Zur Bühne des Brauchtums haben die Arbeitsgemeinschaft Volkskultur und die Landesabteilung Kunst und Kultur die Klagenfurter Messehalle auch heuer wieder gemacht: Die Dachverbände und Vereine präsentieren sich, ihre ehrenamtliche Arbeit und die reiche Volkskultur an sechs Themeninseln. Bespielt wird auch das schon traditionelle Brauchtumsdorf: Erstmals stellt die katholische Kirche im Kircherl religiöses Brauchtum im Jahreskreis aus. Die im Türmchen fehlende Glocke erklärt Domkapellmeister Thomas Wasserfaller mit der Legende von den nach Rom fliegenden Glocken am Gründonnerstag: „Dafür haben wir hier Ratschen in allen Größen und Lautstärken.“