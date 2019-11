Mitschüler getötet: Schütze (16) starb im Spital

An seinem 16. Geburtstag hatte er an seiner Highschool im kalifornischen Santa Clarita ein Blutbad angerichtet: Er tötete zwei Mitschüler und richtete die Waffe danach gegen sich selbst. Einen Tag später erlag Nathaniel Berhow im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nachbarn, die Familie und Freunde können sich nicht erklärten, was den 16-Jährigen zu so einer Tat getrieben haben könnte. „Er wurde wirklich geliebt“, sagt einer, der ihn seit seiner Geburt kannte (siehe auch Video oben).