Durch Silberbarren Überfall auf 70-Jährige geklärt

70-Jährige überfallen, beraubt und eingesperrt

Das Duo gab an, die Barren im Wert von 3000 Euro auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Die Rückfrage beim Gemeinsamen Zentrum der Polizei in Passau ergab, dass die Silberbarren aufgrund ihrer Seriennummer aus einem Raubüberfall in Andrichsfurt stammen dürften. Am 31. Oktober hatten zwei Männer eine 70-Jährige in ihrem Einfamilienhaus überfallen, beraubt und eingesperrt.