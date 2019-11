Neuer Fahrplan bringt mehr Züge

Die Raaberbahn weitet zudem die Betriebszeiten auf der Stammstrecke aus. Am Abend gibt es zwei zusätzliche REX-Züge ab Wien. Für die Hauptverkehrszeit am Nachmittag kommen Verstärker hinzu. Außerdem sollen Taktlücken am Wochenende geschlossen werden. Mit ergänzenden Verbindungen am Sonntagabend will man besonders auf die Wünsche von Wochenpendlern eingehen.