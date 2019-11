Nadal schien gegen Medwedew k.o., aber dann ...

Da glaubt man, Rafael Nadal könne niemanden mehr überraschen - und dann tut er es doch! Die spanische Tenns-Legende schien bei den ATP-Finals in London gegen den Russen Daniiel Medwedew eigentlich schon auf der Verliererstraße, mit 0:3, 1:4 und 1:5 lag er im entscheidenden 3. Satz bereits zurück - aber der 33-jährige Nadal nahm den vermeintlich aussichtslosen Kampf an und drehte die Partie gegen seinen um 10 Jahre jüngeren Rivalen in einem episch anmutenden Endspurt noch. Endstand nach 2:46 Stunden - 6:7, 6:3, 7:6!