Zweites Cockpit: Red Bull hat sich entschieden!

Albon ist bereits zwei Schritte weiter. Der 23-Jährige fuhr in den bisherigen sieben Rennen seit seiner Beförderung zu Red Bull immer unter die Top sechs. Auf seinen ersten Podestrang muss der in London geborene thailändisch-britische Doppelstaatsbürger, der erst in dieser Saison in der Königsklasse debütiert hat, nach einem vierten, vier fünften und zwei sechsten Plätzen allerdings noch warten.