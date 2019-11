Villacher Fasching: Neues Prinzenpaar vorgestellt

Am Sonntag wird die Kärntner Landesregierung in Klagenfurt erneut von insgesamt 25 Faschingsgilden „gestürmt“ und der Landesschlüssel übernommen. Auch das neue 65. Villacher Prinzenpaar ist dabei: Prinzessin Hannah I., Hannah Widnig (22), und Prinz Fidelius LXV., Roland Augustin (40), wurden am Samstag in Villach vorgestellt. Natürlich durfte auch das neue Kinderprinzenpaar nicht fehlen.