Polizisten erwischten slowakisches „U-Boot“

Ein 30-jähriger slowakischer Staatsbürger wurde am 6. November 2019 gegen 16.30 Uhr von einer Kriminalstreife des BPK Urfahr-Umgebung bei einer Fahndungskontrolle in einer Wohnsiedlung in Walding einer Kontrolle unterzogen. Dabei gab sich der Mann als jemand anderer aus.