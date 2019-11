Nach trübem Wochenende kommt sonniges Herbstwetter

Im Westen und Süden ist es am Freitag trüb und nass. Besonders stark regnet oder schneit es an der Grenze zu Südtirol sowie in Osttirol und Oberkärnten. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber und liegt am Abend nur noch zwischen 700 und 1000 Metern Seehöhe. Im Norden und Osten bleibt es zwar weitgehend niederschlagsfrei, über den Niederungen sowie im Waldviertel hält sich aber teils hartnäckiger Hochnebel. Abseits der Nebelzonen ist es wechselnd bewölkt, zeitweise sogar recht sonnig. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei ein bis sieben, die Tageshöchsttemperaturen bei vier bis 14 Grad.