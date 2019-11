Peschorn warnt: „Man darf sich nicht zurücklehnen“

Um in Zukunft Migrationskrisen bewältigen zu können, seien der Kampf gegen das Schlepperwesen, der Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Zusammenarbeit innerhalb des Schengen-Raumes die wichtigsten Maßnahmen, erklärte Innenminister Wolfgang Peschorn am Donnerstag anlässlich des „Forum Salzburg“ mit Vertretern von Westbalkanländern und aus Deutschland. Die Zahlen zur Migration seien grundsätzlich rückläufig, doch müsse man auf Entwicklungen wie die wachsende Zahl an Migranten auf der Westbalkanroute achten. „Man kann sich nicht zurücklehnen“, warnte Peschorn.