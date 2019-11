Irre! Weißhaidinger aus Diamond League „geworfen“

Mit der IAAF-Entscheidung, den Diskus-Bewerb aus der Diamond League zu streichen, sei laut Weißhaidinger-Coach Gregor Högler zu rechnen gewesen. „Ich glaube nicht, dass sich die IAAF damit einen guten Dienst erweist. Andererseits sehe ich im Continental Cup die Chance, dass Luki nächstes Jahr international deutlich öfters im Fernsehen zu sehen sein wird. Das kann für uns nur gut sein. Und so kommen wir wahrscheinlich zu einem Test-Event in Tokio. Vielleicht hilft uns das für Olympia“, so Högler.