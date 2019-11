Bildschirmlupe: So erhalten Sie mehr Durchblick

Viele Informationen auf dem Computer liegen in Textform vor: von Menüs über Beschreibungen bis hin zu Inhalten auf Webseiten. Sehr klein geschriebener Text kann zum Hindernis werden, vor allem für Menschen, die an einer Sehschwäche leiden. Es gibt zwar Möglichkeiten, den Text von Windows-Anwendungen größer erscheinen zu lassen, bei Schrift außerhalb des Windows-Kosmos, zum Beispiel auf Webseiten, funktioniert dies jedoch oftmals nicht. Abhilfe leistet in diesen Fällen die Bildschirmlupe.