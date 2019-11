Seniorin stürzte in Villacher Linienbus

Weil sie aus dem Bus aussteigen wollte, stand eine 79-jährige Frau aus Villach am Mittwoch in einem Linienbus in ihrer Heimatstadt auf. In der Peraustraße hielt der Lenker des Busses vor einer roten Ampel an. Bei „Grün“ fuhr der Bus los - die Frau stürzte und verletzte sich. Sie wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.