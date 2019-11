69-Jähriger stürzte bei Arbeiten von Dach

Bei der Installation einer Blitzschutzanlage bei einem Wohnhaus in Kerschdorf bei Velden stürzte ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Ossiach am Mittwoch vom Dach. Beim Umstieg von einer Alu-Leiter auf das regennasse Dach des Nebengebäudes dürfte der Mann gerutscht sein und drei Meter rückwärts auf die Terrasse gestürzt sein. Er landete auf Steinfliesen und musste schwer verletzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.