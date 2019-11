Timmy Trumpet verstärkt Party-Sause auf der Planai

Die Headliner Dimitri Vegas & Like Mike sind laut dem DJ Magazine (DJ MAG TOP 100) die besten DJs der Welt, Timmy Trumpet füllt Hallen in ganz Europa - die Top-DJs werden das Planai-Stadion in einen Dancefloor verwandeln. Die weiteren Acts Lost Frequencies, W&W, Da Tweekaz sowie Wildstylez sorgen für heiße Beats in Schladming. Das österreichische DJ-Duo Darius & Finlay sowie die Lokalmatadoren Rockharmonix sind Garanten für heiße Rhythmen und bringen ordentliches Party-Feeling nach Schladming.