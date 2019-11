17-jähriger Gamer tot vor PC zusammengebrochen

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, war der 17-Jährige aus Udon Thani im Nordosten Thailands am Montagnachmittag leblos in seinem Zimmer aufgefunden worden. Ein Bild zeigt den Jugendlichen zusammengebrochen am Boden vor einem PC-Gehäuse kauernd, hinter ihm der leere Sessel, auf dem er kurz zuvor noch gesessen haben dürfte.