Aufregung war zu viel: Mann starb an Herzversagen

Nach dem Tod jenes 69-Jährigen, der an Allerseelen bei einem Fußballplatz in Rankweil in Vorarlberg im Zuge eines Streits plötzlich leblos zusammenbrach, nachdem ihn zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren mit einer Spielzeugpistole bedroht hatten, steht nun das Obduktionsergebnis fest. So starb der Mann, der bereits in der Vergangenheit mit Herzproblemen zu kämpfen hatte, an Herzversagen.