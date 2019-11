Aktivist zerriss Koran: „Die Wut ist explodiert“

Was den Angeklagten zu der Tat getrieben hatte, versuchte er am Montag zu erklären. So habe er gegen Auswüchse des politischen Islam protestieren wollen, gab er an. Das Schicksal eines Mädchens in seiner Heimat, das vergewaltigt worden war, die Tat zur Anzeige brachte und in der Folge angezündet wurde, habe ihn erzürnt.