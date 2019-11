Feuerwehr musste tote Kalbin bergen

Die junge Kalbin war in die Jauchengrube gestürzt und traurigerweise erstickt. Acht Männer der Feuerwehr Weißensee konnten auf der schmalen Hofzufahrt kein schweres Gerät einsetzen, so musste die Bergung mittels Hubzug erledigt werden. Als Anschlagpunkt diente der vor Ort stehende Traktor. Außerdem wurde auch ein Taucher mit Atemschutz in Einsatz gebracht, um die Rundschlingen am Kadaver optimal anlegen zu können. Nach eineinhalb Stunden konnte das verendete Jungtier endlich geborgen werden. Die obligatorische Reinigung des Tauchers und des restlichen Equipments erfolgte dann mittels Hochdruckreiniger.