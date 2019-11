Betrunken mit dem Auto der Wirtin auf Spritztour

„Der Mann hatte unbemerkt die Fahrzeugschlüssel genommen und ist um 5.30 Uhr mit dem Auto der Wirtin einfach davongebraust. Er wollte nach Graz. Kurz vor Deutschlandsberg ist er aber im Straßengraben gelandet. Er hat dabei sogar das Kennzeichen verloren und ist trotzdem wieder zurückgefahren“, schildert ein Polizist. Der 30-jährige Hotelgast aus Graz legte sich im Gasthaus auf der Hebalm einfach wieder schlafen. Als die Wirtin ihr beschädigtes Auto sah, traute sie ihren Augen nicht. Denn der betrunkene Grazer hatte es sogar noch geschafft, die Fahrzeugschlüssel wieder zurückzulegen. Die Polizei konnte erst am Nachmittag, nach umfangreichen Ermittlungen - „es waren zahlreiche Gäste im Hotel“ - den 30-Jährigen ausforschen. Er wird wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und den Verwaltungsdelikten angezeigt. Die Höhe des Sachschadens am Auto der Wirtin - „vorne ist alles eingedrückt“, so ein Polizist - ist noch nicht bekannt.