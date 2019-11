Linz schüttelte den Speck zu Seeed

Eine große Tanzparty feierten die Berliner Reggae-Stars von Seeed beim ausverkauften, von der „Krone“ präsentierten Konzert in der Linzer Arena. Viele brandneue Hits wie „G€LD“ oder „Lass sie gehn“ standen dabei am Programm, Fans der ersten Stunde kamen dagegen nicht ganz so oft auf ihre Kosten.