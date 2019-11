4:0! Altach schießt sich aus dem Tabellenkeller

Der SCR Altach hat am Sonntag seinen Negativlauf gestoppt. Die Vorarlberger feierten in der 13. Fußball-Bundesliga-Runde durch Tore von Christian Gebauer (40.), Manfred Fischer (69.), Sydney Sam (87.) und Matthias Maak (92.) einen 4:0-Auswärtssieg über WSG Tirol, kamen damit nach zuletzt fünf Pflichtspiel-Niederlagen en suite wieder zu einem Erfolg und gaben die Rote Laterne an St. Pölten ab.