Ganzer Gipfel soll für Skigebiet gesprengt werden

Alpenverein: „Massiver Eingriff in hochsensible Gebirgslandschaft“

„Der geplante Gletscherzusammenschluss mit zusätzlichen 64 Hektar Pistenfläche ist ein massiver Eingriff in eine hochsensible Gebirgslandschaft“, ärgert sich Robert Renzler, Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins. Von dieser Fläche sollen zehn Hektar künstlich beschneit werden, „was einen riesigen Speicherteich notwendig macht, der bisher unberührte Fließgewässer ableitet“, so Renzler.