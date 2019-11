Rabiater Österreicher geht auf Hausangestellte los

Festnahme am Tatort

Während der Österreicher in der Folge mit roher Gewalt versuchte, die Eingangstür einzutreten, wählte das Dienstmädchen den Notruf. Wenige Minuten später legten die alarmierten Polizisten dem 51-jährigen Verdächtigen schließlich noch am Tatort die Handschellen an. Der mutmaßliche Einbrecher wurde bis auf Weiteres ins Gefängnis von Rebibbia in Rom gesteckt.