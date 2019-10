Topklubs machen Jagd auf italienisches Wunderkind

Der 19-jährige Italiener Sandro Tonali ist derzeit in aller Munde. In seiner ersten Saison in der Serie A für Brescia Calcio stellt er wöchentlich sein großes Talent unter Beweis. Jetzt äußerte sich Vereinspräsident Massimo Cellino in der „Gazetta dello Sport“ über das Interesse von europäischen Spitzenklubs wie Manchester City oder Paris Saint Germain.