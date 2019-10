12-Jährige bei Schikurs am Gletscher verletzt

Auf einer der Pisten am Mölltaler Gletscher war eine 12-jährige bosnische Staatsangehörige am Sonntag mit ihrem Schikurs unterwegs. Als das Mädchen nach links bog fuhr ihr ein nachfolgender Schifahrer über die Schier. Sie verlor die Kontrolle, kam rechts von der Piste ab und prallte gegen eine Schneekanone. Das Mädchen musste schwer verletzt vom Rettungshubschrauber C 7 in das Krankenhaus Lienz geflogen werden. Der unbekannte Skifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.