Mordrätsel um österreichischen DJ und Tätowierer

Mit zwei Kilo Kokain am Flughafen erwischt

Der 27-jährige Tiroler, der auch zeitweise in Salzburg lebte, war vor mehreren Jahren nach Brasilien ausgewandert. Dort wurde der auch in Europa nicht unbekannte Discjockey jedoch 2016 verhaftet, weil er mit zwei Kilo Kokain im Gepäck am Flughafen erwischt wurde. Vor Kurzem wurde er erst entlassen, entschied sich aber, in Brasilien zu bleiben - wohl auch aufgrund der Liebe, die er in einem Tattoo-Studio in Recife gefunden hatte. Dort arbeitete er selbst auch mit.