Salzburg wankte gegen Rapid, dann kam Junuzovic!

Red Bull Salzburg hat Rapid zum dritten Mal in der laufenden Saison in die Schranken gewiesen! Der Bundesliga-Titelverteidiger behielt am Sonntag zum Abschluss der 12. Runde im Schlager in Wals-Siezenheim nach einem verrückten Finish samt spätem Treffer hauchdünn mit 3:2 die Oberhand. Junuzovic versenkte in der 94. Minute einen Freistoß und fixierte damit vier Tage nach der 2:3-Niederlage gegen Napoli in der Champions League den 12. Liga-Heimsieg in Folge. Kurz zuvor hatte Mateo Barac (87.) die Gäste für einen nach der Pause deutlich mutigeren und besseren Auftritt belohnt.