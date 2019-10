„Gib mir jetzt sofort a Geld!“

Um 9.33 Uhr betrat der unmaskierte Täter die Raiffeisen-Filiale in Tschurndorf im Bezirk Oberpullendorf und forderte die völlig geschockte Kassiererin - vor zwei Jahren war das Kreditinstitut schon einmal überfallen worden - auf, ihm Geld auszuhändigen. Die Frau tat, wie von ihr verlangt. Danach verließ der Kriminelle die Bank, stieg in sein Auto und fuhr davon. Die alarmierte Exekutive leitete sofort eine Alarmfahndung ein. In der Zwischenzeit trank der Täter in aller Ruhe in Mattersburg einen Kaffee und kaufte sich von der Beute Zigaretten.