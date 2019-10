Wer im Winter fürs Heizen wie viel zahlt

Egal ob saniert oder nicht, Haushalte mit Gas-Brennwertgeräten heizen diesen Winter am günstigsten. Dies liegt aber nicht am günstigen Erdgas, sondern an den niedrigen Investitionskosten für solche Anlagen. Würde man nur die reinen Energiekosten heranziehen, sind Gasheizungen derzeit eher teuer (Grafik unten).