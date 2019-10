„Viele Kinder haben nicht ausreichend Nahrung“

Fenninger will neben den gesundheitlichen Aspekten auch auf die soziale und später berufliche Benachteiligung aufmerksam machen: „Diesen Kindern ist es aus finanziellen Gründen nicht möglich, in den Fußballverein zu gehen, ein Musikinstrument zu lernen oder gar Geburtstagsfeiern zu zelebrieren.“ Das führe zu schlechteren sozialen Kompetenzen und einem früheren Ausstieg aus dem Bildungssystem, was laut dem Volkshilfe-Chef auch eine Langzeitstudie aus Deutschland bestätigt.