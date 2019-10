In der Qualm-Debatte liegen die Nerven blank

Halloween wird gruselig - und chaotisch. Von 31. Oktober auf 1. November, Schlag Mitternacht gilt das Rauchverbot. Wer dann noch das Qualmen im Lokal erlaubt (oder übersieht), wird zur Kasse gebeten - und in Wien vom ersten Tag an. Das kritisieren die Nachtgastronomen unter anderem bei einer Versammlung am Donnerstag. „Ich vertrete die Interessen von 2500 Gastronomen in ganz Österreich“, so Stefan Ratzenberger. „In acht von neun Bundesländern funktioniert der Dialog, nur in Wien nicht.“