Österreicherin in US-Missbrauchsfall verwickelt

Bereits im Juli wurden Regina C. und ihr Mann Mirko - beide stammen aus Europa - verhaftet. Zuvor war eine ihrer im Kindesalter adoptierten Töchter aus dem abgelegenen Haus in Crawford geflüchtet. Bei der Polizei gab sie an, dass sie und ihre Zwillingsschwester seit Jahren vom Vater sexuell missbraucht und mit Eisenstangen malträtiert worden seien. Die 22-jährigen Zwillinge wurden untersucht. Laut Medien befinden sie sich auf dem geistigen Niveau von Elfjährigen.