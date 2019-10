Gast pöbelt behindertes Kind an: Wirt gerät in Wut

Eine Familie mit behindertem Kind ist in einem deutschen Gasthaus übel beschimpft worden. Ein Gast meinte, solche Menschen hätten kein Recht, hier zu sein, und würden vielmehr in ein Heim gehören, „um da zu verrotten“, berichtete der Wirt auf Facebook. Er zeigte in dem Posting Zivilcourage und ließ der pöbelnden Besucherin ausrichten, dass sie nicht mehr erwünscht sei: „Ich schmeiße Sie so was von raus“, teilte Marcus Müller mit.