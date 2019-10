Bellucci: Natürlichkeit ist schöner als Perfektion

In ihrem Job sei das manchmal nicht ganz einfach, gestand sie aber gleichzeitig ein: „Ich bin von Natur aus eine kurvige Frau und wenn ich für eine Rolle Gewicht verlieren muss, dann mache ich das, aber in Wahrheit bin ich nicht so. Und ich will mein natürliches Aussehen respektieren, ich finde das wichtig. Denn als ich vor langer Zeit als Model arbeitete, war ich auch so und habe mich nicht verstellt.“