FPÖ will „Anträge binnen Jahresfrist behandeln“

Länge Liste an Anträgen

Daneben werden die Freiheitlichen in der Sitzung am Mittwoch eine Reihe weiterer Anträge einbringen: Unter anderem wird damit die Bundesregierung aufgefordert, sich auf europäischer Ebene gegen eine Erhöhung des EU-Nettobeitrags Österreichs und gegen Kürzungen von EU-Förderungen an Österreich infolge des Brexit im künftigen EU-Budget auszusprechen.