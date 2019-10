Bester Freund von E.T. wurde festgenommen

Thomas spielte 1982 den besten Freund von E.T. - im Hollywood-Blockbuster „E.T. - Der Außerirdische“. Nach seinem großen Kino-Erfolg ist es eher ruhig um den Texaner geworden - und das, obwohl er weiter Filme drehte. So war er in „Psycho IV - The Beginning“ (1990) als der junge Norman Bates zu sehen oder stand in der Familien-Saga „Legenden der Leidenschaft“ (1994) an der Seite von Brad Pitt die Rolle des Samuel Ludlow vor der Kamera.