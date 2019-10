Stress und unperfekte Körper zerstören Gesundheit

„Ein Dauerrenner ist unser Angebot Bodyshaming“, sagt Doris Formann, Proges-Chefin. Bei diesem Workshop, den der Gesundheitsverein bereits lange anbietet, geht es um das Zurechtrücken von falschen Erwartungen an den Körper. Dass das berechtigt ist, belegt eine aktuelle Studie: Rund Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Österreich ist mit ihrem Körperbild unzufrieden. Die psychische Gesundheit laut Studie: 35 Prozent der Burschen und 48 Prozent der Mädchen ab Schulstufe 9 fühlen sich durch schulische Anforderungen ziemlich oder sehr stark belastet. Rund 12 Prozent Buben und 24 Prozent Mädchen leiden an depressiver Verstimmung.