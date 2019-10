Insekten suchten Wohnhaus heim

Ob es das milde Herbstwetter war oder etwas Anderes, das wird der Nordburgenländer wohl nie erfahren. Fest steht, dass er es mit einer regelrechten Invasion an Insekten in seinem Einfamilienhaus zu tun hatte. Im Internet fand er einen Schädlingsbekämpfer aus der Umgebung und vereinbarte einen Termin. „Der Mann hatte nicht einmal eine Leiter dabei. Er hat lediglich mit zwei Dosen in das Nest gesprüht und ist wieder gegangen“, berichtet der Kunde. Stolze 592 € musste es für den Besuch bezahlen. Erst viel zu spät fiel ihm auf, dass er nicht einmal eine Rechnung erhalten hatte. Dafür waren die Plagegeister nach wenigen Tagen wieder da.