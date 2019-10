Zeitgeschichte im Fokus von Schreiben und Forschen

Anna Mitgutsch bekommt den mit 11.000 € dotierten großen Adalbert-Stifter-Preis. Die 71-jährige Autorin, die sich um Zeithistorisches bemüht, hatte bereits 1986 einen Landespreis erhalten. Aktuell gehen die Landeskulturpreise (7.500 €) an die Holzschneiderin Auguste Kronheim sowie an Tatiana Lecomte, die Zeitgeschichte bildnerisch aufarbeitet und im Vorjahr im Lentos ausgestellt hat. Weiters bekommen ihn die Autorin Sabine Scholl und der Historiker Walter Schuster. Insgesamt wurden noch zehn Talenteförderungsprämien vergeben. Festakt samt Preisverleihung finden dann am 20. Dezember statt.