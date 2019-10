Kärntner Capitani in Aprilia Marittima

Davon ist heuer aber noch nichts in Sicht. Im Gegenteil: Die Bootssaison lief aufgrund des Wetters hervorragend. Und wer mit dem Gedanken spielt, sich ein schwimmendes Zuhause zuzulegen, ist jetzt genau richtig dran. Von 25. bis 27. Oktober läuft in Aprilia die „Nautilia“, seit 31 Jahren die größte Gebrauchtbootsmesse an der Adria. „Der Vorteil ist, dass man sich die rund 300 Boote am Trockenen anschauen kann; wir haben Platz genug dafür“, sagt Nicola. Die Preise sind vielfältig – vom leistbaren Ausflugsboot bis zur Millionenhochseeyacht ist alles dabei (nautilia.com).